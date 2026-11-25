За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 93 раза. Удары были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам. Совершены три артиллерийских обстрела и три сброса взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 100 беспилотников.