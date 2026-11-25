В больнице умер пострадавший при ударе БПЛА по Белгороду
По информации губернатора Белгородской области Александра Шуваева, в больнице скончался мужчина, который 21 ноября получил тяжелые ранения при атаке беспилотника в Белгороде. Об этом господин Шуваев сообщил 25 ноября. Глава региона выразил соболезнования семье, родным и близким умершего.
За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 93 раза. Удары были нанесены по Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам. Совершены три артиллерийских обстрела и три сброса взрывных устройств с БПЛА. Сбиты и подавлены 100 беспилотников.
По данным областного оперативного штаба, в Грайворонском округе от удара FPV-дрона по автомобилю в селе Косилово пострадал мужчина. В тяжелом состоянии пациент был направлен в областную клиническую больницу на госпитализацию. Машина повреждена.
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что за предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 120 раз. В Борисовском округе пострадали три мирных жителя. Один из них продолжает стационарное лечение.