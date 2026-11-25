В селе Маломихайловка Шебекинского округа из-за атаки беспилотника около коммерческого объекта пострадали три человека, в том числе годовалый мальчик. Женщина в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки, живота, рук, ног и головы, мужчина с осколочными ранениями туловища, головы, рук и ног и ребенок в тяжелом состоянии с осколочными ранениями поясничной области и рук доставлены в Шебекинскую ЦРБ.