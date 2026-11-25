Девять человек пострадали и один погиб при атаках ВСУ на Белгородскую область
При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель. Еще девять ранены, в их числе — годовалый ребенок. Об этом 25 ноября рассказали в оперативном штабе региона.
По данным оперштаба, в селе Грушевка Волоконовского округа FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
В селе Маломихайловка Шебекинского округа из-за атаки беспилотника около коммерческого объекта пострадали три человека, в том числе годовалый мальчик. Женщина в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки, живота, рук, ног и головы, мужчина с осколочными ранениями туловища, головы, рук и ног и ребенок в тяжелом состоянии с осколочными ранениями поясничной области и рук доставлены в Шебекинскую ЦРБ.
«Пострадавшая женщина была беременна — к сожалению, сохранить беременность врачам не удалось»,— заявили в оперштабе.
В Шебекино в результате удара дрона по маршрутному автобусу пострадали три мирных жителя. Мужчина с осколочными ранениями головы, грудной клетки и рук, женщина с осколочными ранениями головы, рук и ног и еще одна женщина с осколочными ранениями ног доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», сегодня также стало известно, что в больнице скончался мужчина, который 21 ноября получил тяжелые ранения при атаке беспилотника в Белгороде.