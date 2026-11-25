На странице губернатора Белгородской области Александра Шуваева родственники семьи, погибшей при ударе БПЛА в Ракитянском районе 13 ноября, опубликовали в комментариях обращение по поводу получения выплат. По словам пользователя, сейчас «родители погибших подают документы в соцзащиту на выплату единовременного пособия», но «выплаты родители получат только за сына и дочь, а за погибшую внучку — нет».