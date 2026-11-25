В Белгородской области бабушки и дедушки не могут получать выплаты за погибших внуков
На странице губернатора Белгородской области Александра Шуваева родственники семьи, погибшей при ударе БПЛА в Ракитянском районе 13 ноября, опубликовали в комментариях обращение по поводу получения выплат. По словам пользователя, сейчас «родители погибших подают документы в соцзащиту на выплату единовременного пособия», но «выплаты родители получат только за сына и дочь, а за погибшую внучку — нет».
Министр социальной защиты региона Олеся Митякина ответила на обращение, пояснив, что в соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 26 августа 2024 года единовременное пособие выплачивается в равных долях каждому члену семьи погибшего гражданина, и в круг получателей входят супруг (супруга), дети, родители, а также лица, находившиеся на иждивении.
«Категория "бабушка и дедушка" в указанном нормативном правовом акте отсутствует, в связи с чем право на выплату у данных лиц не возникает. В настоящее время иного, к сожалению, действующим законодательством не предусмотрено»,— уточнила госпожа Митякина.
«Ъ-Черноземье» писал, что в поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области беспилотник атаковал частный дом. Спасателями были найдены тела мужчины, его супруги и их 24-летней дочери.
«Получается, наше правительство не предусмотрело, что от удара БПЛА может погибнуть вся семья. Спасибо за ответ. Будем обращаться в другие инстанции»,— прокомментировал заявитель ответ министра соцзащиты Белгородской области.
Сегодня также стало известно, что в больнице скончался мужчина, который 21 ноября получил тяжелые ранения при атаке беспилотника в Белгороде.