С 1 февраля 2026 года проезд легкового автомобиля по мосту через Буй стоит 300 руб., через Каму — 400 руб., проезд через оба моста — 700 руб. Для среднегабаритного транспорта тарифы составляют соответственно 600, 1,1 тыс. и 1,7 тыс. руб.