Бастрыкин поставил на контроль проверку по платным мостам через Буй и Каму
Депутат из Удмуртии обратился к нему из-за отсутствия бесплатной альтернативы
Председатель СКР Александр Бастрыкин получит доклад о процессуальной проверке по факту нарушения прав жителей Камбарского района. Это связано с платными мостами через реки Каму и Буй, сообщили в ведомстве.
Как ранее писал «Ъ-Удмуртия», 24 ноября депутат из Камбарского района Эдуард Глухов обратился к Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия должностных лиц, ответственных за ситуацию с платными переправами. По его мнению, для части транспорта отсутствует полноценный бесплатный альтернативный маршрут: объезд проходит через аварийный мост через реку Пизь, грузоподъемность которого ограничена тремя тоннами. Его реконструкция, по данным господина Глухова, запланирована на 2029–2030 годы.
С 1 февраля 2026 года проезд легкового автомобиля по мосту через Буй стоит 300 руб., через Каму — 400 руб., проезд через оба моста — 700 руб. Для среднегабаритного транспорта тарифы составляют соответственно 600, 1,1 тыс. и 1,7 тыс. руб.
В октябре Эдуард Глухов направил жалобу в Генпрокуратуру России. В мае Верховный суд Удмуртии признал законным постановление правительства республики о платном проезде по мостам через Каму и Буй и отказал Эдуарду Глухову в удовлетворении иска. В частности, он указывал, что тариф экономически не обоснован, а мост находится в аварийном состоянии.