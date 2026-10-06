Депутат из Камбарки пожаловался в Генпрокуратуру на платный мост через Буй

Депутат Камбарского райсовета Эдуард Глухов направил жалобу в Генпрокуратуру РФ из-за платного проезда по мосту через реку Буй. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Народный избранник просит надзорный орган провести независимую проверку по факту «создания искусственной монополии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алена Селезнева / Коммерсантъ Фото: Алена Селезнева / Коммерсантъ

По словам господина Глухова, предусмотренный бесплатный объезд Большая Амзя—Буренка, проходящий через Башкирию, не может не может считаться полноценной альтернативой: на маршруте находится аварийный мост через реку Пизь с ограничением по массе до 3 т. Его ремонт отложен до 2028 года.

Депутат отмечает, что между регионами отсутствуют договоренности о содержании этого участка. «Использование автодороги <...> не было надлежащим образом согласовано с органами власти Республики Башкортостан. Включив в свое постановление несогласованный участок чужой собственности, правительство Удмуртии создало юридическую фикцию»,— говорится в жалобе.

С 1 февраля 2026 года проезд легкового автомобиля по мосту через Буй стоит 300 руб., через Каму — 400 руб., проезд через оба моста — 700 руб. Для среднегабаритного транспорта тарифы составляют соответственно 600, 1,1 тыс. и 1,7 тыс. руб.

В мае «Ъ-Удмуртия» писал, что Верховный суд Удмуртии признал законным постановление правительства республики о платном проезде по мостам через реки Кама и Буй (№147).

Напомним, платные мосты через реки Кама и Буй возводились в рамках концессионного соглашения на 49 лет между правительством Удмуртии и РИК в 2012-2017 годах. В проект было вложено около 14 млрд руб. Возврат инвестиций РИК обеспечиваются за счет сбора платы за проезд по мостовым переходам. По последним данным, в отношении РИК введена процедура наблюдения по арбитражному делу о банкротстве концессионера, основанием для которого стала задолженность более чем в 14,2 млрд руб.