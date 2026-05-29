Верховный суд УР признал законным постановление о платном проезде через Каму

Верховный суд Удмуртии (ВС УР) признал законным постановление правительства республики о платном проезде по мостам через реки Кама и Буй (№147). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Иск подал экс-депутат Камбарского района и активист Эдуард Глухов. Среди прочего он указывал, что часть альтернативного бесплатного маршрута — мост на участке Большая Амзя—Буренка — находится в аварийном состоянии, взимаемый тариф экономически не обоснован, в частности, отсутствуют льготы для инвалидов и ветеранов, проезда нет в перечне автодорог Удмуртии.

Представитель правительства республики на заседании пояснил, что постановление о платном проезде не противоречит нормативным актам, имеющим большую юридическую силу. Региональный миндортранс и ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК) просили отказать в иске. Прокурор не нашел оснований для удовлетворения заявленных требований.

ВС УР отказал в удовлетворении иска. Решение инстанции будет опубликовано в течение месяца со дня вступления в законную силу. На это решение будет подана апелляция, написал Эдуард Глухов во «ВКонтакте» после заседания.

Напомним, платные мосты через реки Кама и Буй возводились в рамках концессионного соглашения на 49 лет между правительством Удмуртии и РИК в 2012-2017 годах. Тогда объекты ввели в эксплуатацию. В проект было вложено около 14 млрд руб. Возврат инвестиций РИК обеспечиваются за счет сбора платы за проезд по мостовым переходам. По последним данным, в отношении РИК введена процедура наблюдения по арбитражному делу о банкротстве концессионера, основанием для которого стала задолженность более чем в 14,2 млрд руб.