Депутат Камбарского района обратился к главе СК из-за платных мостов
Эдуард Глухов просит проверить действия должностных лиц
Депутат Совета депутатов Камбарского района Эдуард Глухов обратился в Следственный комитет России и к его председателю Александру Бастрыкину с просьбой проверить действия должностных лиц, ответственных за ситуацию с платными мостами через Каму и Буй. Поводом стало отсутствие полноценного бесплатного объезда для части транспорта: альтернативный маршрут проходит через аварийный мост на реке Пизь, сообщил депутат на своей странице во «ВКонтакте».
По словам господина Глухова, грузоподъемность моста через Пизь составляет три тонны, а его реконструкция запланирована только на 2029–2030 годы. При этом власти продолжают взимать плату за проезд по мостовым переходам через Каму и Буй. Депутат также заявил, что Совет депутатов Камбарского района не принимает мер по решению проблемы, несмотря на обращения жителей и парламентариев.
В обращении он просит проверить действия должностных лиц, отвечающих за контроль ситуации с платными мостами. По мнению депутата, необходимо учитывать состояние альтернативного маршрута и право жителей на бесплатный проезд.
Как ранее писал «Ъ-Удмуртия», в октябре Эдуард Глухов обратился в Генпрокуратуру России с жалобой на платный проезд по мосту через Буй. Он указывал, что бесплатный объезд через Башкирию не может считаться полноценной альтернативой из-за аварийного состояния моста через Пизь. Его ремонт, по данным депутата, отложен до 2028 года.
В мае Верховный суд Удмуртии признал законным постановление правительства республики о платном проезде по мостам через Каму и Буй. Суд отказал в удовлетворении иска Эдуарда Глухова, который оспаривал в том числе наличие альтернативного бесплатного маршрута.