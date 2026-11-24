По словам господина Глухова, грузоподъемность моста через Пизь составляет три тонны, а его реконструкция запланирована только на 2029–2030 годы. При этом власти продолжают взимать плату за проезд по мостовым переходам через Каму и Буй. Депутат также заявил, что Совет депутатов Камбарского района не принимает мер по решению проблемы, несмотря на обращения жителей и парламентариев.