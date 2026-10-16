Налоговики давят томаты

По данным аналитической компании NTech, в первой половине 2026 года натуральные продажи овощей бренда «ЭКО-культура» увеличились на 16% год к году. Несмотря на это, продажи в денежном выражении снизились на 7%. По прогнозу Центробанка РФ, в 2026 году урожай тепличных овощей может составить около 1,8 млн тонн. Для сравнения: по данным ассоциации «Теплицы России», в 2025 году валовый сбор такой продукции составил 1,66 млн тонн, на 1,4% больше год к году.