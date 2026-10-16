Налоговики давят томаты
Агрохолдингу «ЭКО-культура» угрожает банкротство
Налоговая служба обратилась в арбитражный суд с заявлением о банкротстве крупного агрохолдинга «ЭКО-культура», специализирующегося в основном на выращивании томатов. В последний год компания сталкивается с финансовыми сложностями из-за существенного роста издержек.
Арбитражный суд Ставропольского края 12 октября 2026 года принял заявление о банкротстве холдинга ООО «АПХ ЭКО-культура» Александра Рудакова. Заявитель — межрайонная ИФНС России №20 по Саратовской области. В «ЭКО-культуре» и ФНС оперативно на запрос “Ъ” не ответили.
ООО «АПХ ЭКО-культура» — головная структура одноименного агрохолдинга, основанного в 2010 году и специализирующегося на выращивании томатов. Компания объединяет 13 тепличных комплексов общей площадью около 580 га в восьми регионах России совокупной мощностью 250 тыс. тонн овощей в год. По данным консалтинговой компании «Технологии роста», на конец августа «ЭКО-культура» занимала 12% рынка в России по площади теплиц.
Скорее всего, обращение налогового органа подано в рамках взыскания задолженности компании перед бюджетом, говорит юрист BIRCH Леонид Ходасевич. Судя по карточке дела, требования налоговиков к компании превышает 148 млн руб. Обращение налогового органа указывает на наличие задолженности, которую не удалось взыскать в обычном порядке, соглашается начальник отдела по работе с активами ликвидируемых кредитных организаций «Юрэнергоконсалт» Эдуард Шарко.
У налогового органа при банкротном деле есть ряд преимуществ, установленных на законодательном уровне, поясняет господин Ходасевич. Значительная часть банкротных заявлений ФНС в отношении крупного бизнеса завершается урегулированием задолженности, говорит юрист юрфирмы «Алимирзоев и Трофимов» Нино Бардземишвили. В большинстве случаев такие заявления разрешаются двумя вариантами: в отношении должника вводится процедура наблюдения, а далее конкурсное производство либо должник погашает задолженность, говорит управляющий партнер экспертной компании «АльфаПро» Антон Солощенко. В целом компания может погасить задолженность на любой стадии дела о банкротстве, добавляет он.
В августе этого года новым гендиректором ряда ключевых юрлиц «ЭКО-культуры» — «Овощей Ставрополья», ТК «ЭКО-культура», ТК «Марьинский» — стал Максим Мальков, выходец из структур Россельхозбанка. Ранее на рынке это назначение связывали с убытками в этих трех компаниях (см. “Ъ” от 26 августа). Согласно СПАРК, в 2025 году убыток в «Овощах Ставрополья» составил 75,31 млн руб., ТК «ЭКО-культура» — 164,36 млн руб., ТК «Марьинский» — 59,32 млн руб.
Финансовые сложности сейчас характерны для всего АПК, считает гендиректор «Технологий роста» Тамара Решетникова. Однако, отмечает она, положение «ЭКО-культуры» может быть сложнее, чем у ряда других тепличных холдингов. По ее словам, у компании довольно высокая кредитная нагрузка.
Тепличное производство —капиталоемкий сегмент, требующий значительных вложений, поясняет эксперт. На компании мог сказаться рост издержек, в том числе увеличение затрат на персонал и логистику, в то время как оптовые цены на томаты остались прежними, отмечает госпожа Решетникова. Еще одна большая проблема в сегменте — заражение томатов, в частности, ToBRFV (вирус коричневой морщинистости плодов томата), добавляет она.
По данным аналитической компании NTech, в первой половине 2026 года натуральные продажи овощей бренда «ЭКО-культура» увеличились на 16% год к году. Несмотря на это, продажи в денежном выражении снизились на 7%. По прогнозу Центробанка РФ, в 2026 году урожай тепличных овощей может составить около 1,8 млн тонн. Для сравнения: по данным ассоциации «Теплицы России», в 2025 году валовый сбор такой продукции составил 1,66 млн тонн, на 1,4% больше год к году.
Газета «Коммерсантъ» №192от 16.10.2026, стр. 9