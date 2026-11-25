Арбитражный суд Курской области 30 октября вернул исковое заявление АО «Корпорация развития Курской области» к АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» (САБ, региональный оператор по уборке мусора в 13 муниципалитетах, в том числе в облцентре) о взыскании 256,7 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.