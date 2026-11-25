Регоператор «САБ по уборке города Курска» избежал взыскания 257 млн рублей
Арбитражный суд Курской области 30 октября вернул исковое заявление АО «Корпорация развития Курской области» к АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» (САБ, региональный оператор по уборке мусора в 13 муниципалитетах, в том числе в облцентре) о взыскании 256,7 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Иск поступил в суд 13 июля, претензии включали неосновательное обогащение в размере 152,8 млн руб. и неустойку в размере 103,8 млн руб. Определением от 20 июля заявление оставили без движения из-за нарушений. Срок устранения недостатков продлевался 1 сентября и 2 октября, но их не устраняли.
Вскоре истец подал заявление о возвращении иска. Суд вернул его.
В октябре арбитражный суд Курской области вернул заявление московского АО «Полисервис ЦФО» к АО «САБ по уборке города Курска» на сумму 111 млн руб.
В ноябре «Ъ-Черноземье» сообщил, что губернатор Курской области Александр Хинштейн анонсировал новые уголовные дела вокруг ликвидируемой Корпорации развития. Ее процесс ликвидации все еще не завершен. Работа в этом направлении продолжается.