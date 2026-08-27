Курский регоператор по обращению с отходами избежал взыскания 111 млн

Арбитражный суд Курской области вернул заявление московского АО «Полисервис ЦФО» к местному АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» на сумму 111 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Иск был подан в мае. В ходе рассмотрения суд выявил нарушения: истец не представил уведомление о вручении копии иска ответчику, документы об уплате госпошлины, читаемую копию договора субподряда. «Полисервис» их не устранил.

По собственным данным, АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» зарегистрировано в 2016 году. Является региональным оператором по обращению с ТКО в Курской области и обслуживает 13 муниципалитетов, включая облцентр. Имеет собственный полигон для размещения твердых бытовых отходов в Чаплыгино Курского района. В компании работают 545 человек. По данным Rusprofile, генеральным директором САБ с 2019 года является Андрей Зинатулин. Единственным учредителем выступает министерство градостроительной политики, имущественных и земельных отношений Курской области. В 2025 году выручка компании выросла на 14%, до 1,245 млрд руб. против 1,092 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль увеличилась более чем в 15 раз — с 8,3 млн до 125,1 млн руб. АО «Полисервис ЦФО» зарегистрировано в Москве в 2008 году и специализируется на строительно-монтажных работах, включая электромонтажные и санитарно-технические услуги. С января 2026 года компанию возглавляет Андрей Механошин. Данные о собственниках в открытых источниках отсутствуют. По итогам 2025 года была нулевая выручка против 19,5 млн руб. годом ранее. При этом предприятие два года подряд завершает с убытком: 126 тыс. руб. в 2025 году и 606 тыс. руб. в 2024-м.

Стороны уже спорили в суде ранее. В 2023 году курская «Спецавтобаза» подавала иск к АО «Полисервис ЦФО» на сумму около 12 млн руб. Дело в закрытом режиме рассмотрел в августе 19-м арбитражный апелляционный суд, подтвердивший решеиние первой инстанции о взыскании средств. В числе третьих лиц — Минобороны РФ, АО «Корпорация развития Курской области», ОКУ «Управление капитального строительства Курской области», прокуратура и налоговая.

Анна Швечикова