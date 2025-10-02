«Корпорация развития Курской области» официально заявила о ликвидации

Внеочередным собранием акционеров было принято решение о ликвидации АО «Корпорация развития Курской области». Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента публикации сообщения, следует из решения.

Председателем ликвидационной комиссии назначена замминистра имущества Курской области Елена Сороколетова. Срок ликвидации — до 1 сентября 2026 года.

В начале августа врио губернатора Александр Хинштейн объявил о ликвидации корпорации.

В начале сентября Генпрокуратура РФ направила в Ленинский райсуд Курска уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений. На скамье подсудимых находятся бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, его заместители Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин, а также руководитель ООО «КТК Сервис» Андрей Воловиков. Всем им вменяется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года господин Лукин совместно с подчиненными обеспечил заключение с «КТК Сервис» договора подряда на возведение взводных опорных пунктов в Курской области. При этом реальной деятельности компания не вела, создавая лишь видимость выполнения работ. В результате, по данным МВД, участники организованной группы похитили более 152 млн руб.

В апреле 2025 года под следствие по делу о хищениях при строительстве линий обороны попали бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его первый заместитель Алексей Дедов. Им инкриминируется растрата на 1 млрд руб. при строительстве линии обороны (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Кроме того, на господина Смирнова заведено дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Ульяна Ларионова