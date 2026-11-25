446 курян получили жилищные сертификаты после обследования домов дронами
В приграничных районах Курской области 446 человек получили жилищные сертификаты на покупку нового жилья после обследования их разрушенных домов с помощью средств аэрофотосъемки. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в ходе прямой линии с жителями.
По словам главы региона, всего при помощи дронов было осмотрено более 1 тыс. жилых домов в приграничье, подвергшихся разрушениям в результате атак ВСУ. Новый механизм обследования жилья региональные власти осуществляют во взаимодействии с Минобороны РФ.
С инициативой о его внедрении в феврале 2025 года выступил Александр Хинштейн. Алгоритм предполагает, что после фиксации отсутствия или наличия дома средствами аэрофотосъемки сведения вносятся в Росреестр. Затем принимается решение о выдаче жилищного сертификата.
По данным губернатора, всего с 2022 года в Курской области было выдано более 16 тыс. сертификатов на покупку жилья. До конца года власти рассчитывают компенсировать жителям утрату еще 609 домов.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что правительство РФ направило на восстановление Курской области 84 млрд руб.