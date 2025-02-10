Хинштейн предложил обследовать дома в курском приграничье с помощью дронов

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе оперативного совещания поручил выработать новый механизм оценки поврежденных или разрушенных от действий ВСУ домов в регионе, исключающий выезд комиссии. Эта работа необходима для выдачи жилищных сертификатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На этой неделе глава правительства рассчитывает вместе с Минобороны РФ представить алгоритм, который позволит фиксировать средствами аэрофотосъемки отсутствие или наличие дома, а также — вносить эти сведения в Росреестр и выносить решение о выдаче жилищного сертификата.

«Понимаю обеспокоенность жителей, чьи населенные пункты не внесены в список выдачи и где большинство домов не пострадало. Механизм необходим, чтобы люди не ждали, пока комиссия к ним доедет. В первую очередь, речь идет о районах, находящихся неподалеку от линии боевого соприкосновения»,— отметил господин Хинштейн.

В начале февраля правительство РФ направило Курской области еще 6,6 млрд руб. на предоставление жилищных сертификатов. Их планируется выдать собственникам 1 080 домовладений.

Егор Якимов