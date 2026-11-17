Также, по словам господина Хинштейна, на совещании обсуждались налоговые отсрочки для бизнеса приграничья. Сроки уплаты переносились дважды и установлены на 2027 год. Речь идет о почти 13 млрд руб. «плюс текущие платежи». Губернатор Курской области отметил, что «в такой ситуации» сейчас 538 предприятий. Он обратился к Денису Мантурову с просьбой перенести платежи на 2028 год и увеличить срок их рассрочки с 12 до 36 месяцев.