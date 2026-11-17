Правительство РФ направило на восстановление Курской области 84 млрд рублей
В 2025 году по поручению президента России была утверждена программа восстановления приграничных регионов. В рамках программы с сентября 2025-го из федерального бюджета в Курскую область было направлено 84 млрд руб. Средства идут на ремонт и строительство инфраструктуры, восстановление разрушенных объектов энергетики, выдачу сертификатов и поддержку экономики. Об этом 17 ноября рассказал губернатор Александр Хинштейн по итогам совещания под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова.
По информации господина Хинштейна на полученные деньги, среди прочего, регион приобрел 24 машины скорой помощи. По линии Минсельхоза 22 пострадавших предприятия получили компенсации на 2,5 млрд руб. Предусмотрены льготные кредиты на восстановление деятельности под 3%. По линии поддержки промышленности в 2025 году девять предприятий получили более 1,7 млрд руб. из Фонда развития промышленности (ФРП) в виде льготных займов, а также грантов на восстановление деятельности.
«Попросил о докапитализации регионального фонда из федерального бюджета на 2 млрд руб. на следующий год. Эти деньги планируем направить на финансирование инвестпроектов и текущей деятельности»,— заявил глава региона.
Также, по словам господина Хинштейна, на совещании обсуждались налоговые отсрочки для бизнеса приграничья. Сроки уплаты переносились дважды и установлены на 2027 год. Речь идет о почти 13 млрд руб. «плюс текущие платежи». Губернатор Курской области отметил, что «в такой ситуации» сейчас 538 предприятий. Он обратился к Денису Мантурову с просьбой перенести платежи на 2028 год и увеличить срок их рассрочки с 12 до 36 месяцев.
«Еще один вопрос, который волнует наши предприятия АПК, — это пролонгация и отсрочка по уплате основного долга и начисленным процентам по льготным кредитам. Такая мера поддержки действует три года и для некоторых сельхозкомпаний заканчивается в конце 2026-го. Коллеги из федерального центра пообещали оперативно принять решение о продлении»,— сообщил Александр Хинштейн.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в Курскую область поступил транш из федерального бюджета на выдачу жилищных сертификатов для людей, которые лишились домов из-за атак ВСУ. Его объем составил почти 1,5 млрд руб. За счет этих средств оформят 204 сертификата. С учетом нового транша в регионе планируют выдать в общей сложности 16,8 тыс. жилищных сертификатов. Еще одна заявка — более чем на 600 сертификатов — находится на рассмотрении в Москве.