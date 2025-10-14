Зампрокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов задержан

В Белгородской области задержали заместителя прокурора региона Дмитрия Смирнова. Информацию об этом «Ъ-Черноземье» подтвердил источник в правоохранительных органах региона. Официального комментария по этой ситуации пока нет.

Зампрокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов

Фото: с сайта прокуратуры Белгородской области Зампрокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов

Дмитрий Смирнов был назначен заместителем прокурора Белгородской области в конце сентября. Он родился в 1987 году, в 2009-м окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ по специальности «Юриспруденция». Карьеру начинал в УВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга, а в 2011 году стал старшим следователем следственного отдела по Невскому району петербургского СКР, после чего перешел на работу в прокуратуру. До вступления в должность белгородского зампрокурора господин Смирнов был Всеволожским городским прокурором Ленинградской области.

UPD: в прокуратуре Белгородской области спустя несколько часов подтвердили информацию о задержании господина Смирнова и уточнили, что это произошло после проверки. В надзорном ведомстве добавили, что он подозревается в совершении коррупционного преступления, из-за чего был уволен из органов прокуратуры.

Владимир Зоркий