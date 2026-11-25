Инициатива о полном запрете продажи вейпов обсуждалась в республике с 2024 года. Однако до принятия федеральных поправок регионы не имели полномочий вводить такие ограничения. В июне 2026 года Госдума приняла закон, предоставивший субъектам РФ право запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним на пятилетний период.