Закон о запрете продажи вейпов вынесли на публичное обсуждение в Удмуртии
Ограничения будут действовать в республике до марта 2032 года
Публичное обсуждение закона о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей к ним в Удмуртии пройдет с 25 ноября по 9 декабря. Принять участие в нем могут все жители республики, сообщается на официальном портале публичного обсуждения нормативных правовых актов региона.
Документ предусматривает запрет продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, в том числе безникотиновых, с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. По итогам пятилетнего периода власти планируют оценить последствия введения ограничений.
Закон депутаты Госсовета Удмуртии приняли в двух чтениях 22 сентября. За него проголосовали 49 парламентариев, один воздержался. 12 октября документ подписала врио главы республики Ольга Абрамова.
Инициатива о полном запрете продажи вейпов обсуждалась в республике с 2024 года. Однако до принятия федеральных поправок регионы не имели полномочий вводить такие ограничения. В июне 2026 года Госдума приняла закон, предоставивший субъектам РФ право запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним на пятилетний период.
Участники рынка ранее рассказывали «Ъ-Удмуртия», что после введения запрета часть вейп-магазинов может перейти к нелегальной торговле, а потребители — вернуться к самостоятельному изготовлению жидкостей. Подробнее — в материале «Законодатели запарились».