Законодатели запарились

Госсовет Удмуртии намерен принять законопроект о полном запрете продажи электронных сигарет, в том числе вейпов, и жидкостей к ним уже этой осенью. Об этом в республиканском парламенте заявили сразу же после того, как Госдума наделила субъекты РФ таким правом. По плану парламентариев, запрет в Удмуртии начнет действовать 1 марта 2027 года. Участники рынка считают, что многие вейп-шопы начнут торговать продукцией «из-под прилавка», вернется практика «самозамесов». По словам эксперта, вейп-индустрия закрепилась в экономике и введение запрета на нее особо не повлияет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Полный запрет розничной продажи вейпов и жидкостей к ним введут в Удмуртии 1 марта 2027 года. Соответствующий законопроект Госсовет республики примет этой осенью, сообщает пресс-служба регионального парламента. Таким образом вейп-шопы получат около девяти месяцев на адаптацию к ограничениям.

«Федеральный закон мы давно ждали и готовы к принятию нашего регионального закона,— рассказал председатель профильной комиссии Госсовета Удмуртии Александр Шаклеин.— Обсудили законопроект с коллегами-депутатами, медицинскими работниками, и они все единогласно поддержали введение полного запрета на продажу вейпов в Удмуртии».

9 июня Госдума единогласно приняла законопроект, наделяющий регионы, включая Удмуртию, правом вводить ограничения на розничную продажу электронных систем доставки никотина, известных как вейпы. Экспериментальный режим будет действовать пять лет — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. По итогам «эксперимента» нижняя палата проанализирует эффект от ограничений в регионах и, при необходимости, внесет корректировки в федеральное законодательство.

Отметим, что республиканский парламент продвигал эту инициативу с 2024 года. Тогда Госсовет Удмуртии направил в Госдуму проект федерального закона о запрете продажи вейпов и комплектующих к ним в торговых павильонах. В 2018 году в республике запретили продажу электронных систем и жидкостей подросткам.

Такое решение мотивировано заботой о здоровье граждан, в особенности — несовершеннолетних. «Продавцы внушают детям, что это безобидный сладкий пар, но эта привычка влечет за собой действительно страшные последствия»,— добавил господин Шаклеин.

По данным минздрава республики, в 2025 году в детское отделение наркодиспансера с жалобами на раздражительность и снижение успеваемости из-за вейпов обратились 98 подростков. Семеро детей, из которых пятеро в возрасте до 14 лет, поступили в медучреждение с отравлением никотиносодержащей продукцией.

О разработке законопроекта минпромторг Удмуртии объявил еще в апреле 2026 года. Как уточнили «Ъ-Удмуртия» в ведомстве, окончательного варианта документа сейчас нет. Предполагаемый размер штрафа для юрлиц и должностных лиц, а также иные детали законопроекта не озвучиваются. Их представят ближе к осенней сессии.

Отметим, что в Пермском крае, где продажу вейпов и жидкостей к ним запретили 1 марта 2026 года, размер штрафа за продажу таких девайсов для должностных лиц достигает 20 тыс. руб. Для юрлиц — 100 тыс. руб.

По данным сервиса 2Gis, в Ижевске насчитывается 386 вейпшопов. «Доля электронных сигарет и вейпов на рынке Удмуртии достигает 10 млрд руб. Однако в большинстве своем это теневой рынок»,— рассказывала в апреле начальник отдела оперативного контроля УФНС по Удмуртии Елена Рылова. Исчезновение с прилавков электронных сигарет не нанесет ущерба торговле, считают в минпромторге республики.

Владелец сети вейп-шопов «Клуб Дыма» в Ижевске Александр Загидуллин считает, что запрет продажи таких устройств и жидкостей к ним не решит проблему, а усугубит ее. «Товар просто будут реализовывать “из-под прилавка”. Потребители вернутся к “самозамесам”, как это происходило 15 лет назад: они будут разливать жидкости сомнительного качества из канистр и смешивать их с неизвестными ароматизаторами без углубленного понимания процесса»,— отметил господин Загидуллин.

По мнению собеседника «Ъ-Удмуртия», отрасли нужны не запреты, а гослицензирование по аналогии с другой никотинсодержащей продукцией по «адекватным ставкам», чтобы продукт не взлетал в стоимости в семь и более раз. В августе 2025 года “Ъ” писал, что поступления в бюджет от жидкостей для вейпов упали на 96% после двукратного повышения акциза. Тогда с легального рынка «ушло» 112 производителей жидкостей. Основатель одной из сетей вейп-шопов города Виталий Зяблицев считает, что с новым запретом этот рынок еще больше уйдет в «тень».

Сейчас ставка акциза на никотиносодержащие жидкости для вейпов составляет 46 руб. за 1 мл. Средний размер одной банки — 30 мл. Следовательно, за единицу товара при реализации необходимо отдать почти 1,4 тыс. руб. акциза. В рознице жидкости для вейпа продаются в среднем по цене 350-500 руб.

Президент межрегиональной общественной организации «Защита и развитие интересов малого и среднего предпринимательства» Михаил Балясников отметил, что «запретительная концепция» лишь отправит бизнес «под козырек», что в дальнейшем приведет к увеличению контрафакта и, следовательно, росту количества отравлений. По его словам, вейп-индустрия за последние 10-15 лет достаточно укоренилась, и новые запреты повлияют на нее незначительно.

«Потребитель не бросит вейпы в одночасье. Он либо перейдет на сигареты или другие альтернативы, либо поедет в соседний регион, где это не запрещено»,— сказал господин Балясников. По словам эксперта, к вопросу необходимо подойти системно, начав, например, с маркировки продукции для обеспечения ее качества.

Он обратил внимание на сложности с контролем исполнения законодательства на местах. В частности, он напомнил о «псевдобарах и разливайках», которые круглосуточно торгуют алкоголем, в том числе и на центральных улицах Ижевска, и о точках продаж спиртного и табачной продукции, расположенных менее чем в 100 м от школ. Нелегальную продукцию вряд ли кто-то сможет контролировать, резюмировал эксперт.

Евгений Щепелев, Владислав Галичанин