Ольга Абрамова подписала закон о запрете продажи вейпов в Удмуртии

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова подписала закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них, в том числе безникотиновых, на территории республики. Ограничение вступит в силу 1 марта 2027 года. Оно будет действовать в течение пяти лет.