Ольга Абрамова подписала закон о запрете продажи вейпов в Удмуртии
Продажу вейпов в Удмуртии запретят с 1 марта 2027 года
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова подписала закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них, в том числе безникотиновых, на территории республики. Ограничение вступит в силу 1 марта 2027 года. Оно будет действовать в течение пяти лет.
Соответствующий законопроект Госсовет Удмуртии принял 22 сентября. За него проголосовали 49 депутатов, один парламентарий воздержался. Это решение мотивировано в первую очередь заботой о здоровье представителей молодежи.
Напомним, республиканский парламент на протяжении нескольких лет заявлял о намерении запретить продажу вейпов, но сталкивался с ограничениями законодательства на федеральном уровне. Летом Госдума наделила субъекты РФ таким правом.
Участники рынка рассказывали «Ъ-Удмуртия», что многие вейп-шопы начнут торговать продукцией из-под прилавка, а потребители вернутся к практике «самозамесов». Эксперт считает, что вейп-индустрия закрепилась в экономике и введение запрета на нее особо не повлияет.
Подробнее о том, как запрет на продажу вейпов скажется на бизнесе, читайте в материале «Законодатели запарились».