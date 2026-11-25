Открытие метро до Сенной в Нижнем Новгороде перенесли на 2028 год
Станции метро «Площадь Свободы» и «Сенная» в нагорной части Нижнего Новгорода сейчас планируется открыть уже в 2028 году. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил на прямой линии в ответ на жалобу горожанина.
Сроки строительства этих станций переносили неоднократно, последний раз — на 2027 год. Глава региона выразил надежду, что больше планы менять не придется.
Глеб Никитин рассказал, что с начала проектирования метро до Сенной прошло четыре года. Во время строительства возник ряд проблем, связанных с коммуникациями, а также с объектами культурного наследия, которые потребовали укрепления. Губернатор назвал срок в пять-шесть лет — средним для строительства таких станций.
Завершить проходку тоннелей по-прежнему планируют к концу 2026 года. Глеб Никитин сообщил, что одному щиту осталось пройти до площади Свободы 70 м, второму – 200-300 м. Далее подрядчик начнет укладку путей.
По станции «Сормовская» в заречной части Нижнего Новгорода губернатор рассказал, что ожидается проект от подрядчика. Далее будут решать вопрос с финансированием самой стройки, которая, по оценке Глеба Никитина, должна пойти проще, чем в центре города.
Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на продление Сормовско-Мещерской ветки метро стоимостью 19,4 млрд руб. заключили в августе 2022 года. На тот момент завершить строительство рассчитывали к концу 2026 года. В ноябре 2025 года в мэрии сообщали, что срок перенесли на декабрь 2029 года.
Общая стоимость контракта на строительство метро до Сенной площади составляет сейчас 48 млрд руб. Изначально завершить строительство требовалось в декабре 2025 года.
Обе стройки ведет АО «Моспроект-3».