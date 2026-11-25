Глеб Никитин рассказал, что с начала проектирования метро до Сенной прошло четыре года. Во время строительства возник ряд проблем, связанных с коммуникациями, а также с объектами культурного наследия, которые потребовали укрепления. Губернатор назвал срок в пять-шесть лет — средним для строительства таких станций.