Две станции нижегородского метро должны достроить в первом полугодии 2027 года

Строительство двух новых станций метров в нагорной части Нижнего Новгорода должно завершится в первом-втором квартале 2027 года. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в ходе прямой линии 25 ноября.

По его словам, в 2026 году планируется завершить верхнее строение пути, тоннели и сами станции «Сенная» и «Площадь Свободы» без отделки. После этого планируется начать отделочные работы на станциях.

О том, в какие сроки планируется построить запланированную станцию в Сормовском районе, глава региона на прямой линии не уточнил.

Как писал Как писал «Ъ-Приволжье», изначально построить станции на площади Сенной и площади Свободы и запустить двидение планировали к 2026 году. В декабре 2024 года губернатор сообщил о переносе сроков на конец 2026 года.

Андрей Репин