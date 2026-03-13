Пройти экспертизу по проекту метро в Сормове планируют к октябрю 2026 года

Генподрядчик строительства метро до станции «Сормовская» в Нижнем Новгороде планирует пройти госэкспертизу по проекту в третьем квартале 2026 года. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в компании.

По данным генподрядчика, смещение срока обусловлено объективными причинами задержки разработки проектной документации, в том числе со стороны заказчика — МКУ «ГУММиД».

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на продление Сормовско-Мещерской ветки метро стоимостью 19,4 млрд руб. заключили в августе 2022 года. На тот момент завершить строительство рассчитывали к концу 2026 года. В ноябре 2025 года в мэрии сообщали, что срок перенесли на декабрь 2029 года.

Продление метро в нагорной части города также идет с отставанием. Вместо декабря 2025 года срок ввода станций «Сенная» и «Оперный театр» перенесли сначала на конец 2026 года, а затем на 2027 год.

Галина Шамберина