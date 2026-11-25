КС уточнил размер компенсации за несанкционированную вырубку растений
Конституционный суд (КС) признал незаконным установление регионами кратного размера платы за несанкционированную вырубку зеленых насаждений на частных земельных участках. Регионам предписано скорректировать законы и отменить подобные нормы, следует из постановления. Теперь компенсация должна рассчитываться исключительно в размере полного возмещения вреда окружающей среде.
Поводом для проверки стала жалоба жительницы Сочи Соны Григорян. В 2018 году она выкупила у администрации города участок для предпринимательской деятельности. Она разделила его на три части, в том числе под хозяйство, и расчистила территорию от зеленых насаждений. Прокуратура решила, что вырубка велась без порубочного билета и навредила окружающей среде.
Уничтожение 41 растения оценили почти в 10 млн руб. Собственнице также назначили штраф в 210 тыс. руб. за вырубку двух деревьев инжира, занесенных в Красную книгу. Ущерб с госпожи Григорян взыскали полностью, посчитав, что она намеренно изменила вид разрешенного использования участка для обхода процедуры.
В постановлении суд указал, что региональные власти не вправе самостоятельно вводить кратный размер платы за компенсационное озеленение — в частности, пятикратный коэффициент, как в Краснодарском крае. Ограничивать права граждан таким образом может только федеральный закон, в котором подобная норма не закреплена, указал КС. Кроме того, собственники могут самостоятельно определять вид участка, но не должны злоупотреблять правом. Законодателю Краснодарского края предписано скорректировать нормы. Вынесенные судебные решения по делу Соны Григорян пересмотрят.