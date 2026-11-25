Поводом для проверки стала жалоба жительницы Сочи Соны Григорян. В 2018 году она выкупила у администрации города участок для предпринимательской деятельности. Она разделила его на три части, в том числе под хозяйство, и расчистила территорию от зеленых насаждений. Прокуратура решила, что вырубка велась без порубочного билета и навредила окружающей среде.