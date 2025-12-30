Стоимость продления нижегородского метро до Сенной выросла на 35%

Стоимость контракта на продление автозаводской линии метро до станции Сенной в Нижнем Новгороде увеличилась до 47,99 млрд руб. Изменения внесены 29 декабря 2025 года, следует из карточки контракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На момент его заключения в 2021 году стоимость составляла 35,58 млрд руб. То есть, контракт подорожал почти на 35%.

В документах указано, что в ходе проектирования возникла необходимость включения дополнительных видов работ. В том числе установлено несоответствие глубины перегонных тоннелей, необходимо уточнение габаритов стартовых и демонтажных котлованов. Также не были учтены все работы по выносу инженерных коммуникаций. Обоснованность включения допработ подтверждена госэкспертизой.

Как писал «Ъ-Приволжье», изначально завершить строительство требовалось в декабре 2025 года. Сейчас его перенесли на 2027 год. За просрочку исполнения обязательств подрядчику АО «Моспроект-3» уже насчитали около 440 млн руб. неустойки.

Галина Шамберина