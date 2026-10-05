Матвиенко предложила отменить льготу по НДС для омаров и лобстеров
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко призвала отменить льготы по ставке налога на добавленную стоимость (НДС) на деликатесные продукты, включая устрицы и лобстеров. По ее словам, бюджет получил бы от отмены льгот около 6 млрд руб. Спикер считает, что на вырученные средства можно было бы построить школы или детские больницы.
Госпожа Матвиенко пожаловалась, что работа по инвентаризации налоговых льгот «ведется не очень активно». Она напомнила, что для деликатесных товаров, в том числе устриц, омаров, лангустинов и лобстеров, установлена льгота по ставке налога на добавленную стоимость — вместо 22% за них платят 10%.
«Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 млрд руб. Нам говорят: "Ну подумаешь, 6 миллиардов",— не подумаешь, курочка по зернышку клюет. На эти средства можно построить, например, две новые школы или детскую больницу, а любители лобстеров, я думаю, от этого несильно пострадают, попросту не заметят»,— сказала спикер на слушаниях по параметрам трехлетнего бюджета (цитата по ТАСС).
24 сентября Минфин внес в правительство проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Бюджетная политика рассчитана на выполнение социальных обязательств, финансирование обороны и безопасности, поддержку участников СВО и их семей, а также развитие технологического лидерства. Основными по объему статьями расходов бюджета в 2027 году стали «Национальная оборона» и «Социальная политика».
Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет подморозило».
Отмена льготы увеличивает поступления не за счет нового сбора, а за счет большей суммы НДС с тех же продаж: вместо пониженного режима для деликатесных продуктов применяется общая ставка. Поэтому бюджетный эффект зависит от объема реализации, а для покупателей изменение выражается прежде всего в налоговой составляющей цены.
Критерием сохранения льготной ставки в налоговой политике названа социальная значимость товара: к этой категории отнесены базовые продукты питания, лекарства и детская продукция. На этом фоне пересмотр льготы для деликатесных морепродуктов означает проверку того, соответствует ли она назначению пониженного НДС, а не пересмотр льготы для социально необходимых товаров.
В 2026 году налоговые изменения одновременно расширили обязанность платить НДС для предпринимателей с доходом от 20 млн руб. и предусматривали освобождение от него для части малого общепита на упрощенной и патентной системах. Это показывает, что налоговые послабления предоставляются по конкретным категориям и условиям, поэтому льгота для отдельных продуктов может рассматриваться отдельно от мер поддержки бизнеса.