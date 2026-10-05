Матвиенко предложила отменить льготу по НДС для омаров и лобстеров

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко призвала отменить льготы по ставке налога на добавленную стоимость (НДС) на деликатесные продукты, включая устрицы и лобстеров. По ее словам, бюджет получил бы от отмены льгот около 6 млрд руб. Спикер считает, что на вырученные средства можно было бы построить школы или детские больницы.

Госпожа Матвиенко пожаловалась, что работа по инвентаризации налоговых льгот «ведется не очень активно». Она напомнила, что для деликатесных товаров, в том числе устриц, омаров, лангустинов и лобстеров, установлена льгота по ставке налога на добавленную стоимость — вместо 22% за них платят 10%.

«Отмена этой льготы приведет к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 млрд руб. Нам говорят: "Ну подумаешь, 6 миллиардов",— не подумаешь, курочка по зернышку клюет. На эти средства можно построить, например, две новые школы или детскую больницу, а любители лобстеров, я думаю, от этого несильно пострадают, попросту не заметят»,— сказала спикер на слушаниях по параметрам трехлетнего бюджета (цитата по ТАСС).

24 сентября Минфин внес в правительство проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Бюджетная политика рассчитана на выполнение социальных обязательств, финансирование обороны и безопасности, поддержку участников СВО и их семей, а также развитие технологического лидерства. Основными по объему статьями расходов бюджета в 2027 году стали «Национальная оборона» и «Социальная политика».

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет подморозило».