Суд арестовал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса до 23 января
Мещанский районный суд Москвы арестовал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по делу о хищении бюджетных средств. Он пробудет под стражей два месяца — до 23 января 2027 года.
«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 23 января 2027 года»,— огласила решение судья.
Чибиса задержали в понедельник вечером. Как ранее сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, задержание связано с расследованием нескольких эпизодов. Среди них — хищение более 39 млн рублей у Министерства строительства Мурманской области, растрата свыше 1 млрд рублей бюджетных средств Министерства транспорта региона, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск, а также незаконные валютные операции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя уголовное дело в отношении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сказал, что с ним ведутся следственные действия. От других заявлений в Кремле отказались.