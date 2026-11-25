Как ранее сообщал «Ъ», показания против главы региона дал мурманский бизнесмен Оганес Шанкоян, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве с Генеральной прокуратурой. По его словам, Чибису передавали наличные на сумму около 100 млн рублей, а также организовали презентацию одной из его программ в Мурманской области в качестве взятки.