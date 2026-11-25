Мурманскому губернатору Андрею Чибису предъявили обвинение в растрате и получении взятки
Следственный департамент МВД предъявил обвинение губернатору Мурманской области Андрею Чибису в растрате более 1 млрд рублей и получении взятки. Об этом «Ъ» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника издания, господину Чибису вменяют растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и один эпизод получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Последний связан с подарком в виде лодки. Источник утверждает, что губернатор не признал вину ни по одному из эпизодов.
Как ранее сообщал «Ъ», показания против главы региона дал мурманский бизнесмен Оганес Шанкоян, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве с Генеральной прокуратурой. По его словам, Чибису передавали наличные на сумму около 100 млн рублей, а также организовали презентацию одной из его программ в Мурманской области в качестве взятки.
Оганеса Шанкояна арестовали в марте 2026 года. По его признанию, деньги передавались через бывшего руководителя представительства правительства Мурманской области Ашота Баблумяна. По данным «Ъ», тот также начал сотрудничать со следствием.
Обвинение в растрате в составе организованной группы связано с предполагаемым хищением около 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск.
Мещанский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство МВД об избрании Андрею Чибису меры пресечения в виде заключения под стражу.