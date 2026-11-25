Молдавский парламент продлил режим ЧП в энергетике еще на месяц
Депутаты парламента Молдавии единогласно одобрили продление режима чрезвычайного положения (ЧП) в энергетике страны сроком на 30 дней. Такой правовой режим позволяет властям оперативно принимать меры, направленные на бесперебойные поставки нефтепродуктов и других энергоносителей, сообщает Национальный центр управления кризисами.
Среди прочего правительство сможет и дальше ограничивать экспорт электроэнергии и объемы ее потребления, чтобы перенаправить ее объектам критической инфраструктуры — например, больницам. Кроме того, документ разрешает при необходимости вводить меры поддержки для АЗС и нефтепроизводителей.
Премьер-министр Василе Тофан назвал ситуацию в энергетике напряженной. «Это превентивная мера, посредством которой власти заранее создают необходимую правовую и оперативную базу для быстрого вмешательства в зависимости от развития ситуации»,— указано в пресс-релизе Национального центра управления кризисами.