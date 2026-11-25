Среди прочего правительство сможет и дальше ограничивать экспорт электроэнергии и объемы ее потребления, чтобы перенаправить ее объектам критической инфраструктуры — например, больницам. Кроме того, документ разрешает при необходимости вводить меры поддержки для АЗС и нефтепроизводителей.