В Молдавии ввели меры экономии электроэнергии

Правительство Молдавии утвердило комплекс мер по снижению потребления энергоресурсов в условиях чрезвычайного положения в энергетике, введенного с 25 марта. Ограничения затронут как коммерческий сектор, так и бытовых потребителей, сообщила пресс-служба кабмина страны.

В часы пик с 17 до 21 часа будет ограничен межсетевой экспорт электроэнергии. В общественных и коммерческих зданиях освещение сократят минимум на 30%, отключат световую рекламу. Промышленные предприятия перенесут энергоемкие процессы на внепиковые периоды. Граждан предупредили о рисках использования лифтов в утренние (6–9 часов) и вечерние (17–23 часа) часы пиковой нагрузки.

Власти гарантируют бесперебойное снабжение больниц, объектов критической инфраструктуры и экстренных служб. Тепловые электростанции увеличат выработку до максимума. В случае сохранения дефицита оператор «Молдэлектрика» будет запрашивать экстренную помощь у соседних стран или прибегнет к ручным отключениям потребителей.

Параллельно ограничивается экспорт нефтепродуктов из порта Джурджулешты — только при наличии сверхнормативных запасов. Продажа дизтоплива в таре ограничена 20 литрами на одну заправку сверх бака. Импорт топлива ускорят через специальные таможенные коридоры.

Чрезвычайное положение введено на 60 дней после повреждения линии электропередачи Исакча—Вулканешты, обеспечивавшей до 70% потребления электроэнергии. Ремонт, по оценке Минэнерго, займет около недели, а дефицит в часы пик может достигать 400 МВт. Кризис усугубляется перебоями с поставками топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке.