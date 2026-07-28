В Молдавии ввели особый режим в энергетике из-за дефицита топлива

Правительство Молдавии ввело режим повышенной готовности в энергетике из-за дефицита топлива. Особый режим вводится на 30 дней.

«Мы вводим режим повышенной готовности не для того, чтобы посеять панику, а для того, чтобы иметь возможность действовать превентивно, — заявил премьер-министр Василий Тофан (цитата по TVR Moldova). — Подобное уже случалось. Сегодняшние меры направлены на то, чтобы свести к минимуму перебои в поставках топлива в сельскохозяйственный сезон».

По данным молдавских властей, на 50 заправках (около 10% от всех АЗС в стране) закончилось дизельное топливо. Власти объяснили дефицит снижением уровня воды в Дунае, что мешает поставкам водным транспортом, а также ситуацией на Ближнем Востоке.

В марте Молдавия на 60 дней вводила режим ЧП в энергетике из-за повреждения проходящей через Украину линии электропередачи. Его отменили досрочно.