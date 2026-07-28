В Молдавии ввели особый режим в энергетике из-за дефицита топлива
Правительство Молдавии ввело режим повышенной готовности в энергетике из-за дефицита топлива. Особый режим вводится на 30 дней.
«Мы вводим режим повышенной готовности не для того, чтобы посеять панику, а для того, чтобы иметь возможность действовать превентивно, — заявил премьер-министр Василий Тофан (цитата по TVR Moldova). — Подобное уже случалось. Сегодняшние меры направлены на то, чтобы свести к минимуму перебои в поставках топлива в сельскохозяйственный сезон».
По данным молдавских властей, на 50 заправках (около 10% от всех АЗС в стране) закончилось дизельное топливо. Власти объяснили дефицит снижением уровня воды в Дунае, что мешает поставкам водным транспортом, а также ситуацией на Ближнем Востоке.
В марте Молдавия на 60 дней вводила режим ЧП в энергетике из-за повреждения проходящей через Украину линии электропередачи. Его отменили досрочно.
Введение режима повышенной готовности в энергетике Молдавии — не первый случай, когда страна сталкивается с серьезными проблемами в этой сфере. В октябре 2021 года парламент Молдавии уже вводил режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа, чему предшествовали неудачи в переговорах с «Газпромом» о новом газовом контракте и значительный рост цен на топливо. Тогда «Молдовагаз» также сталкивался с угрозой отключения газа за неуплату, и правительству приходилось изыскивать средства из бюджета для погашения задолженности.
Энергетический кризис в Молдавии обострился после того, как в конце 2022 года «Газпром» сократил поставки газа, что привело к сокращению поставок электроэнергии из Приднестровья и необходимости переключаться на закупки более дорогого газа из Румынии. В итоге в декабре 2022 года Молдавия полностью отказалась от российского газа. Эти события вынудили Молдавию искать альтернативных поставщиков и привели к повышению тарифов для конечных потребителей, что вызывало массовые протесты и политическую напряженность в стране.