Молдавия введет режим ЧП из-за дефицита энергоресурсов и засухи

В Молдавии на 60 дней вводится чрезвычайное положение в энергетической и гидрологической сферах. Оно начнет действовать с 26 сентября на территории всей страны. Такое решение правительство подготовило после заседания Совета национальной безопасности под председательством президента Майи Санду. Власти назвали меру превентивной и пояснили, что расширенные полномочия нужны для быстрых закупок ресурсов, поддержания импорта и защиты критической инфраструктуры.

По оценке правительства, этой зимой импорт должен будет покрыть около 59% потребности Молдавии в электроэнергии. В часы максимального потребления потребуется от 400 до 450 МВт. Более 90% необходимого на отопительный сезон газа уже законтрактовано. Дефицита объемов власти пока не ожидают, однако рост цен увеличивает расходы на закупки и пополнение резервов.

Дополнительную угрозу создает маловодье на Днестре и Пруте. В первые 20 дней сентября средний приток воды в Новоднестровское водохранилище составлял 23 куб. м в секунду при сезонной норме в 100-120 куб. м. Уровень воды опустился до исторического минимума. Засуха ограничивает выработку гидроэлектроэнергии и создает риски для водоснабжения.

«Я не стану говорить, что будет легко, но уверена, что мы справимся и с этой зимой»,— заявила Майя Санду. По ее словам, власти сохранят компенсации на весь холодный сезон с учетом тарифов и уязвимости каждой семьи. Правительство также подготовит рекомендации по экономии и действиям при временных перебоях со светом, газом или отоплением.

Режим ЧП позволит проводить экстренные закупки топлива и электроэнергии, создавать резервы и задействовать линии связи с Румынией. При ухудшении ситуации возможно ограничение неприоритетного потребления воды. До 25 сентября в обеих сферах действует режим повышенной готовности.

Владимир Маврин, Кишинев