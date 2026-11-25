Первые четыре члена экипажа вернулись на родину 1 ноября. 5 ноября в Россию прибыли семь человек, сегодня еще девять человек. «Уже приземлились (в России.—"Ъ") и получаем багаж, все отлично, добрались»,— заявил собеседник агентства.