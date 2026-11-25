Девять членов экипажа арестованного в Индии танкера вернулись в Россию
Оставшиеся девять членов экипажа арестованного в Индии танкера Unity вернулись в Россию. Об этом рассказал ТАСС один из моряков.
Первые четыре члена экипажа вернулись на родину 1 ноября. 5 ноября в Россию прибыли семь человек, сегодня еще девять человек. «Уже приземлились (в России.—"Ъ") и получаем багаж, все отлично, добрались»,— заявил собеседник агентства.
Танкер Unity, шедший под флагом Камеруна, в мае прибыл в индийский порт Парадип с российской нефтью. Суд арестовал судно из-за финансовых претензий к владельцу. Выяснилось, что компании Tresta International FZE не заплатили за поставку топлива судну, и она потребовала возместить $423,8 тыс. На борту были 23 человека, в их числе также один гражданин Казахстана и два египтянина. В начале октября суд в Индии дал три недели на репатриацию экипажа.