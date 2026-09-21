США предложили Китаю обмениваться уведомлениями в сфере безопасности ИИ

Министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Китая Хэ Лифэн в Нью-Йорке завершили переговоры по вопросам торговых взаимоотношений. Американская сторона предложила лидерам стран Дональду Трампу и Си Цзиньпину рассмотреть на саммите на этой неделе новый механизм уведомлений в ситуациях угроз со стороны искусственного интеллекта (ИИ), сообщает агентство Reuters.

«Мы считаем, что, как и в случае с любой трансграничной деятельностью, переход от непрозрачности к большей прозрачности между ведущими ИИ-державами мира очень важен», — приводит агентство слова главы минфина по завершении переговоров. Ранее, в мае в Пекине, Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсуждали возможность консультаций по развитию ИИ.

Реакция китайской стороны на предложение США осталась неясной. Вице-премьер Хэ Лифэн и главный торговый переговорщик КНР Ли Чэнган покинули переговоры в штаб-квартире JPMorgan Chase в Нью-Йорке, не пообщавшись со СМИ.

Торговый представитель США Джеймисон Грир сообщил, что на встрече обсуждались и потенциальные возможности снижения тарифов на нестратегические товары. По его мнению, необходимо создать «относительно небольшую подгруппу американских и китайских товаров, торговля которыми может быть сбалансированной, которые не являются чувствительными».

Господа Грир и Бессент не упомянули о каком-либо прогрессе в преодолении ограничений поставок важнейших полезных ископаемых американским компаниям. Также они не предоставили новой информации по другим нерешенным на майской встрече глав государств вопросам, включая обещания Китая увеличить закупки сельхозпродукции в США на $17 млрд в год и приобрести более 200 самолетов Boeing, отмечает агентство.

Эрнест Филипповский