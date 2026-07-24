Совфед одобрил закон об ограничениях для скрывающихся от наказания за границей

Члены Совета Федерации приняли пакет законопроектов о временных ограничениях для россиян, которые скрываются от исполнения наказания за рубежом. Трансляция заседания велась на сайте Совфеда.

Ограничения коснутся осужденных по статьям уголовного кодекса или признанных виновными по некоторым статьям административного кодекса, в том числе о нарушении обязанностей иноагента, дискредитации Вооруженных сил, призывах к нарушению территориальной целостности. МВД при этом должно подтвердить, что человек находится за границей и уклоняется от исполнения наказания.

При совокупности этих факторов предусмотрено 14 ограничений. Среди них — заморозка счетов и имущества, приостановка регистрации недвижимости и водительских прав, запрет на регистрацию ИП и самозанятости, а также на доступ к мобильным приложениям банков для переводов. Назначать ограничения будет Минюст. Ведомство также будет вести публичный реестр таких лиц.