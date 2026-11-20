Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) рассмотрит представление руководителя СКР о возбуждении уголовного дела в отношении экс-мирового судьи участка №12 по Октябрьскому району Уфы Ирины Сафиуллиной. Дело может быть расследовано по 35 эпизодам взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).