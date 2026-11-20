Мировому судье из Уфы грозит уголовное дело по 35 эпизодам взятки
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) рассмотрит представление руководителя СКР о возбуждении уголовного дела в отношении экс-мирового судьи участка №12 по Октябрьскому району Уфы Ирины Сафиуллиной. Дело может быть расследовано по 35 эпизодам взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а также по признакам мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее Квалификационная коллегия судей Башкирии лишила госпожу Сафиуллину гарантий при отставке с судейской должности, выявив признаки дисциплинарного проступка. По мнению коллегии, мировой судья общалась с участниками разбирательств вне судебных процессов, обсуждая с ними возможность назначения сравнительно мягких наказаний за административные правонарушения.
В феврале Кировский райсуд Уфы приговорил к пяти годам колонии Ларису Фаттахову — помощницу госпожи Сафиуллиной. Помощница мирового судьи, выполняя указания непосредственного руководителя, брала взятки от водителей, привлеченных к административной ответственности за оставление места ДТП: за взятки под видом юридических услуг водителей освобождали от лишения прав. Общая сумма взяток составляла 815 тыс. руб.