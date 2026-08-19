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Верховный суд России признал законным лишение гарантий судьи из Башкирии

Верховный суд Российской Федерации отклонил административный иск мирового судьи из Башкирии Ирины Сафиуллиной, которая пыталась оспорить прекращение своей отставки и лишение неприкосновенности. Об этом сообщает пресс-служба ВС РФ.

Ранее Квалификационная коллегия судей лишила госпожу Сафиуллина гарантий при уходе с должности, выявив признаки дисциплинарного проступка. По версии коллегии, мировая судья общалась с участниками разбирательств вне судебного процесса.

«При рассмотрении административных дел она обсуждала с лицами, привлекаемыми к ответственности, возможность назначения им более мягкой меры наказания», — поясняет ВС РФ. Позиция ККС Башкирии устояла в Высшей квалификационной коллегии судей России.

По данным ККС Башкирии, госпожа Сафиуллина была мировой судьей участка №12 по Октябрьскому району Уфы.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал об уголовном деле в отношении помощницы мирового судьи. По версии следствия, выполняя указания непосредственного руководителя, она брала взятки от водителей, привлеченных к административной ответственности за оставление мест ДТП. Взамен водители получали минимальные сроки арестов без фактического исполнения наказания.

Идэль Гумеров