В Уфе экс-помощника мирового судьи приговорили к пяти годам лишения свободы

Кировский районный суд Уфы приговорил бывшую помощницу мирового судьи Ларису Фаттахову к пяти годам лишения свободы и семилетнему запрету на госслужбу за получение взяток (пп. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Установлено, что с декабря 2022-го по май 2024 года подсудимая вступила в организованную преступную группу, созданную для получения взяток от водителей, которых привлекали к административной ответственности за оставление мест ДТП (ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ). Условия для вымогательства взяток создала мировой судья, которая угрожала привлекаемым гражданам лишением водительских прав, отмечает пресс-служба судов.

Получив указание от мирового судьи, Лариса Фаттахова сообщала водителям контактные данные юристов, которые якобы могли бы посодействовать в назначении наказания, не связанного с лишением прав. Юристы, в свою очередь, предлагали «решить» дела за взятки.

Для правдоподобности схемы юристы заключали с водителями фиктивные договоры об оказании юридических услуг, под видом оплаты которых и передавались деньги. После получения взятки мировой судья назначала административный арест на минимальный срок без его фактического исполнения.

Деньги распределялись между участниками группы по заранее установленной договоренности. Решением Кировского райсуда, с госпожи Фаттаховой взыскали 815 тыс. руб. в счет конфискации средств, полученных преступным путем.

Вынося приговор, суд учел наличие смягчающих обстоятельств и заключение досудебного соглашения. Отбытие наказания отсрочено до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста.

Уголовное дело в отношении других участников группы находится на рассмотрении в Советском районном суде Уфы. Материалы в отношении мирового судьи выделены в отдельное производство для получения согласия Высшей квалификационной коллегией судей на возбуждение уголовного дела.

Майя Иванова