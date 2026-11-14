Супруги и их дочь погибли при ударе беспилотника по дому в Белгородской области
В поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области беспилотник атаковал частный дом. Об этом сообщил оперативный штаб региона в ночь на 14 ноября. По состоянию на утро известно о трех погибших — найдены тела мужчины, его супруги и их 24-летней дочери.
Ночью оперштаб также сообщил, что в результате происшествия есть пострадавший. Он получил ранение мягких тканей головы. Медицинская помощь была оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар мужчина отказался.
«В результате детонации дом разрушился, произошел пожар, который ликвидировали сотрудники МЧС. Информация о последствиях уточняется»,— рассказали в оперштабе.
По данным Минобороны РФ, минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье дроны ликвидировали только в Белгородской области.
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что за предыдущие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 152 раза. В Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах погибли три человека. Среди них — 12-летняя девочка. Ранения получили 14 человек в Белгородском, Прохоровском и Шебекинском округах.