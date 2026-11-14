Супруги и их дочь погибли при ударе беспилотника по дому в Белгородской области

В поселке Пролетарский Ракитянского округа Белгородской области беспилотник атаковал частный дом. Об этом сообщил оперативный штаб региона в ночь на 14 ноября. По состоянию на утро известно о трех погибших — найдены тела мужчины, его супруги и их 24-летней дочери.