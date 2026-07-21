В правительстве России создали штаб по развитию цифровых платформ

Российское правительство издало постановление о создании постоянной подкомиссии по вопросам развития цифровых платформ. Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что таким образом в России создан профильный штаб, сообщает пресс-служба кабмина.

В состав подкомиссии войдут представители федеральных органов, курирующие профильные вопросы развития цифровых платформ. Конкретный перечень участников утвердят отдельным распоряжением.

«Платформенная экономика — динамичный и технологичный сектор, который развивается очень быстро ... Регулирование должно успевать за внедрением инноваций и при этом поддерживать развитие отрасли», — подчеркнул господин Григоренко.

В кабмин уже поступили инициативы по дальнейшему развитию регулирования платформенной экономики. Подкомиссия рассмотрит каждое предложение, заверил вице-премьер. Закон о платформенной экономике вступает в силу 1 октября 2026 года.

16 июля Минэкономики обнародовало предварительный перечень цифровых посреднических платформ, которые первыми попадут под действие нового закона о платформенной экономике. Предварительно, в реестр включат 12 платформ, из них 11 — это крупнейшие российские ресурсы, предусмотрено добавление одной иностранной площадки.