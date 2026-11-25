Запуск беспилотного трамвая в Нижнем Новгороде оценен в 260 млн рублей
На запуск беспилотного трамвая в Нижнем Новгороде в 2027-2029 годах планируется потратить почти 260 млн руб. — по 86,6 млн руб. в год. Согласно документам правительства Нижегородской области, средства выделят из внебюджетных источников.
Трамвайную сеть Нижнего Новгорода в рамках концессионного соглашения сейчас обслуживает ООО «Экологические проекты» — дочернее предприятие принадлежащего региону АО «Корпорация развития Нижегородской области».
Минтранс России одобрил запуск тестирования беспилотных трамваев в Нижнем Новгороде при условии присутствия в кабине водителя-испытателя, который будет контролировать работу.
Сейчас трамвай тестируют на маршруте №5 в нагорной части города, в пилотном режиме его рассчитывают запустить в 2027 году. Отмечается, что этот маршрут обособлен от автодорожной части. Чтобы исключить сбои, власти рассматривают вариант реконструкции светофоров с установкой датчиков приоритета и выделенных путей до площади Лядова.
Также для тестирования рассматриваются маршруты №6, №7 и № 21 в заречной части города.