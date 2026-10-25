В Нижнем Новгороде начали тестировать беспилотный трамвай

В Нижнем Новгороде началась тестовая обкатка трамвая, оборудованного системами помощи водителю с перспективной возможностью автономного движения, сообщили в ООО «Экологические проекты» (обеспечивает трамвайное сообщение и пассажирские перевозки). На маршрут № 5 пока под полным управлением водителя вышел специально оборудованный вагон УТМ 71-415Р, или ретротрамвай.