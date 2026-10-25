В Нижнем Новгороде начали тестировать беспилотный трамвай
В Нижнем Новгороде началась тестовая обкатка трамвая, оборудованного системами помощи водителю с перспективной возможностью автономного движения, сообщили в ООО «Экологические проекты» (обеспечивает трамвайное сообщение и пассажирские перевозки). На маршрут № 5 пока под полным управлением водителя вышел специально оборудованный вагон УТМ 71-415Р, или ретротрамвай.
Таким образом в регионе начал действовать экспериментально-правовой режим, инициированный Минтрансом РФ в нескольких субъектах страны. С июля 2024 года возможность запускать на маршруты беспилотные трамваи существует в Москве и Санкт-Петербурге. 22 октября эксперимент расширили на Нижегородскую и Свердловскую области. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
По итогам тестовой эксплуатации ретротрамвая возможен запуск движения «с активной работой систем помощи водителю и предупреждения возникновения непредвиденных ситуаций», сообщили в «Экологических проектах».
«Для организации беспилотной эксплуатации трамвая необходима только установка соответствующего оборудования. Таким образом, беспилотные технологии могут быть использованы на базе действующего подвижного состава, в том числе на трамвайных вагонах „МиНиН“», — добавили в компании.