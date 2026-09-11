В Нижнем Новгороде завершен один из ключевых этапов модернизации трамвайного движения: полностью обновлен парк вагонов — город поэтапно получил 170 новых трамваев «МиНиН». К концу 2027 года планируется завершить ремонт трамвайных путей. О реализации проекта, перспективах развития трамвайной сети и беспилотных трамваях «Ъ-Приволжье» рассказал руководитель ответственного за модернизацию ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский

Фото: Корпорация развития Нижегородской области Директор ООО "Экологические проекты" Евгений Грабовский

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

— Сколько еще трамвайных путей осталось заменить и где? Когда завершится перекладка путей на улице Маслякова?

— В нагорной части рассчитываем завершить работу в сентябре: пути уже не перекладываем, а доделываем остановки, переезды и благоустройство. На улице Маслякова работу ведет муниципалитет в рамках реконструкции дорог, мы только выдаем технические условия.

В заречной части продолжатся работы на улицах Чкалова, Октябрьской Революции, Комсомольской площади, проспектах Кирова и Молодежном. Все ремонты должны завершить до конца 2027 года.

— За время работы по концессии какие существенные изменения в нее вносили? Корректировалась ли стоимость?

— В 2025 году ООО «Экологические проекты» заключило с правительством области дополнительное соглашение к концессии, включив в нее улицу Ильинскую. Ранее там планировали поменять пути по муниципальному контракту, но подрядчик обанкротился. При этом из концессии исключили участок около Смоленской церкви и на Гордеевском путепроводе, где нельзя ничего делать, пока не решится вопрос с основными конструкциями виадука.

По стоимости есть два момента. Пока мы каждый год экономим на процентах: изначально по-максимуму тратили капитальный грант и не брали кредиты, за счет чего снижали бюджетные расходы на уплату процентов. В 2024 году мы таким образом срезали 800 млн руб., в 2025 году — около 1 млрд руб. и в этом году еще 600 млн руб.

Вместе с тем идет удорожание стройматериалов. На 3,5 млрд руб. уже изменилась стоимость — эти расчеты подтверждены госэкспертизой. По итогам всех экспертиз стоимость, скорее всего, еще изменится. Получить заключения мы рассчитываем до конца этого года.

— Когда все 170 трамваев выйдут на маршруты? Хватает ли водителей?

— Под выпуск, который есть на данный момент, нам водителей хватает. С учетом того, что на путях еще идут ремонтные работы, много перекрытий. В штате около 250 водителей, по завершении всех работ потребуется 320. Мы рассчитываем, что наберем это количество. Сейчас с обучающих курсов постоянно выпускаем по 10-12 человек. Да, есть отток кадров, есть пенсионеры, но и новые люди тоже приходят.

Полностью «притереть» маршрутную сеть рассчитываем к середине 2028 года. Сначала вернемся к тем маршрутам, которые были до модернизации, потом вместе с минтрансом будем смотреть и, возможно, появятся новые. Например, если будет потребность, можно запустить трамвай между улицей Аксакова и Комсомольской площадью через парк 1 Мая. Во время ремонта путей около парка сделали «треугольник», который при движении со стороны Комсомольской площади позволяет поворачивать на улицу Обухова. Этот маршрут может быть востребован жителями нового микрорайона на улице Украинской, где построили школу.

— Что станет со старыми трамваями?

— С 1 сентября все старые трамваи для перевозки пассажиров остановлены. Ходят только вагоны «МиНиН». Также у нас есть новые «ретротрамваи» и несколько низкопольных вагонов в хорошем состоянии. Около 90 вагонов уже списаны. А примерно 150 вагонам можно провести косметический ремонт и, например, раздать другим регионам. По одному вагону каждой модели сохраним для музея.

— Скоро ли у нас появятся беспилотные трамваи?

— Пока рано об этом говорить. Сейчас на одном вагоне установлена система помощи водителям, и проводится работа по оцифровке профиля пути и прилегающих территорий. Затем эти данные оцифруют, отрисуют схему, и начнет работу алгоритмика. В нашем случае это не самообучаемая система на искусственном интеллекте — это активная помощь водителю: в случае появления на трамвайных путях какого-то препятствия система сама будет затормаживать вагон. Но мы понимаем, что, если кто-то попадает на проезжую часть, он может повести себя непредсказуемо. Поэтому для трамвая все равно нужен человек. Вот в метро — да. Оно обособлено от внешних факторов, там могут появиться и полностью беспилотные поезда.

Надо понимать, что беспилотье — это понятие относительное. Чистого беспилотья нигде нет, кроме Китая. Да и там только на территории закрытых заводов.

Беседовала Ирина Швецова