Чекап для капитала

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Почему обеспеченные россияне спешат проверить свои налоги до реформы 2027 года
Состоятельные россияне все чаще заказывают налоговую проверку своих активов. На фоне предстоящих изменений в налоговом законодательстве обеспеченные граждане активнее обращаются к консультантам, чтобы разобраться в своих обязательствах и заранее сократить возможные выплаты государству.
По данным РБК, речь о комплексной проверке имущества, инвестиций, банковских счетов и доходов. Специалисты рассчитывают будущие налоги, выявляют риски и предлагают законные способы уменьшить нагрузку.
Госдума уже приняла в первом чтении пакет налоговых поправок на 2027 год. Среди прочего ставку НДФЛ для дивидендов и прибыли от продажи ценных бумаг предлагают поднять с 13-15% вплоть до 22% через пять лет. До вступления в силу новых правил еще можно успеть провести важные сделки, говорит независимый налоговый консультант Наталья Кордюкова:
«Это практически всегда проверка в рамках должной осмотрительности собственных налоговых обязательств и планирование их на будущий год. Если мы говорим в принципе про всю деятельность, то смотрим доходы и расходы физического лица. То есть те расходы, которые мы можем принять к вычету, и доходы, которые у него есть. Прогнозируем, какой налог у него будет в следующем году. И пока еще не закрылся период, проверяем, можно ли изменить и наладить, если что-то было испорчено.
Что касается именно физических лиц, как правило, налоговое ревью сводится к двум вещам: проверка документов так, чтобы у нас из-за пороков не было проблем, и планирование будущих сделок. С учетом законодательства одну и ту же сделку часто можно провести несколькими способами, и в зависимости от выбора формулировок, опций, выбора времени можно действительно получить разный налоговый эффект. У физических лиц, по большому счету, прямо большого масштаба для того, чтобы изменить что-то в уже осуществленном году, мало. Они все-таки не очень гибкие. У юридических лиц и индивидуальных предпринимателей способов и инструментов чуть побольше.
Что касается спроса, в целом это традиционное время. Период по большинству налогов, которые для нас важны, закрывается ровно в новогоднюю полночь. Если мы хотим провести сделку, либо получить налоговый эффект — это надо делать сейчас.
Есть некоторое увеличение выше традиционного. Это связано с будущей реформой 2027 года, потому что уже понятно сейчас, что особенно для физических лиц в рамках НДФЛ сделки, которые проведут в 2026 году, будут более налогово оптимальны, чем в 2027-ом. Если сейчас успеем что-то продать, выплатить дивиденды, то ввиду того законопроекта, который, скорее всего, будет принят, мы заплатим налогов меньше, чем в следующем».
По закону налог на прибыль от продажи ценных бумаг можно уменьшить за счет убытков прошлых лет, в некоторых случаях их учитывают в течение десяти лет. Услуга налогового ревью может быть особенно актуальна для держателей зарубежных активов, отмечает главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин:
«Декларирование доходов от зарубежных активов требует определенных навыков, особенно если они размещены в разных юрисдикциях и их много. Кроме непосредственного декларирования, необходимо учитывать ряд особенностей, например, связанных с соглашениями о двойном налогообложении и достаточно быстрыми их изменениями. Важно иметь ввиду и динамику валютных курсов, и многие другие аспекты. С учетом роста ставки НДФЛ цена ошибки становится гораздо выше. Поэтому квалифицированная помощь не помешает.
Одновременно, учитывая, что законодательство позволяет в ряде случаев пользоваться определенными льготами, например, зачитывать убытки, полученные в предыдущие периоды, расходы на такого рода услуги вполне могут окупиться».
Как отмечают эксперты, контроль за зарубежными активами со стороны налоговой сильно вырос в последнее время. ФНС получает все больше информации об иностранных счетах и сделках благодаря международному обмену данными, в том числе с Объединенными Арабскими Эмиратами.