Чекап для капитала

«Это практически всегда проверка в рамках должной осмотрительности собственных налоговых обязательств и планирование их на будущий год. Если мы говорим в принципе про всю деятельность, то смотрим доходы и расходы физического лица. То есть те расходы, которые мы можем принять к вычету, и доходы, которые у него есть. Прогнозируем, какой налог у него будет в следующем году. И пока еще не закрылся период, проверяем, можно ли изменить и наладить, если что-то было испорчено.