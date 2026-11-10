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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Радио «Ъ FM»

Чекап для капитала

Почему обеспеченные россияне спешат проверить свои налоги до реформы 2027 года
Состоятельные россияне все чаще заказывают налоговую проверку своих активов. На фоне предстоящих изменений в налоговом законодательстве обеспеченные граждане активнее обращаются к консультантам, чтобы разобраться в своих обязательствах и заранее сократить возможные выплаты государству.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным РБК, речь о комплексной проверке имущества, инвестиций, банковских счетов и доходов. Специалисты рассчитывают будущие налоги, выявляют риски и предлагают законные способы уменьшить нагрузку.
Госдума уже приняла в первом чтении пакет налоговых поправок на 2027 год. Среди прочего ставку НДФЛ для дивидендов и прибыли от продажи ценных бумаг предлагают поднять с 13-15% вплоть до 22% через пять лет. До вступления в силу новых правил еще можно успеть провести важные сделки, говорит независимый налоговый консультант Наталья Кордюкова:

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«Это практически всегда проверка в рамках должной осмотрительности собственных налоговых обязательств и планирование их на будущий год. Если мы говорим в принципе про всю деятельность, то смотрим доходы и расходы физического лица. То есть те расходы, которые мы можем принять к вычету, и доходы, которые у него есть. Прогнозируем, какой налог у него будет в следующем году. И пока еще не закрылся период, проверяем, можно ли изменить и наладить, если что-то было испорчено.
Что касается именно физических лиц, как правило, налоговое ревью сводится к двум вещам: проверка документов так, чтобы у нас из-за пороков не было проблем, и планирование будущих сделок. С учетом законодательства одну и ту же сделку часто можно провести несколькими способами, и в зависимости от выбора формулировок, опций, выбора времени можно действительно получить разный налоговый эффект. У физических лиц, по большому счету, прямо большого масштаба для того, чтобы изменить что-то в уже осуществленном году, мало. Они все-таки не очень гибкие. У юридических лиц и индивидуальных предпринимателей способов и инструментов чуть побольше.
Что касается спроса, в целом это традиционное время. Период по большинству налогов, которые для нас важны, закрывается ровно в новогоднюю полночь. Если мы хотим провести сделку, либо получить налоговый эффект — это надо делать сейчас.
Есть некоторое увеличение выше традиционного. Это связано с будущей реформой 2027 года, потому что уже понятно сейчас, что особенно для физических лиц в рамках НДФЛ сделки, которые проведут в 2026 году, будут более налогово оптимальны, чем в 2027-ом. Если сейчас успеем что-то продать, выплатить дивиденды, то ввиду того законопроекта, который, скорее всего, будет принят, мы заплатим налогов меньше, чем в следующем».
По закону налог на прибыль от продажи ценных бумаг можно уменьшить за счет убытков прошлых лет, в некоторых случаях их учитывают в течение десяти лет. Услуга налогового ревью может быть особенно актуальна для держателей зарубежных активов, отмечает главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин:

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«Декларирование доходов от зарубежных активов требует определенных навыков, особенно если они размещены в разных юрисдикциях и их много. Кроме непосредственного декларирования, необходимо учитывать ряд особенностей, например, связанных с соглашениями о двойном налогообложении и достаточно быстрыми их изменениями. Важно иметь ввиду и динамику валютных курсов, и многие другие аспекты. С учетом роста ставки НДФЛ цена ошибки становится гораздо выше. Поэтому квалифицированная помощь не помешает.
Одновременно, учитывая, что законодательство позволяет в ряде случаев пользоваться определенными льготами, например, зачитывать убытки, полученные в предыдущие периоды, расходы на такого рода услуги вполне могут окупиться».
Как отмечают эксперты, контроль за зарубежными активами со стороны налоговой сильно вырос в последнее время. ФНС получает все больше информации об иностранных счетах и сделках благодаря международному обмену данными, в том числе с Объединенными Арабскими Эмиратами.
ФНС

Авторы

  • Ульяна Горелова
    редактор