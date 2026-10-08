Деньги любят объяснения

Заинтересовать банки могут только крупные операции, от 1 млн руб., отмечают собеседники “Ъ FM”. Хотя, по их словам, обычно порог даже выше, от 5 до 15 млн руб. Но и этого недостаточно, чтобы кредитная организация задавала вопросы, ее внимание привлекают лишь действия, лишенные экономической логики. Допустим, когда клиент не отличался импульсивностью и вдруг решил вывести все деньги с депозита за один день. Или в том случае, если он часто переводит средства за рубеж, к примеру, в течение десяти дней после снятия или внесения наличных. Это может указывать и на участие в «серых» схемах, и на влияние мошенников.