Деньги любят объяснения
Почему банки усилили контроль за снятием наличных
08.10.2026, 13:12
Российские банки стали строже следить за операциями с наличными. По крайней мере, на это жалуются сами клиенты. По их словам, вопросы возникают даже при снятии денег с собственного вклада. Банки просят объяснить, зачем нужны наличные, и подтвердить это документами. А иногда выясняют происхождение средств на депозитах, открытых несколько лет назад.
0:00
0:00
Заинтересовать банки могут только крупные операции, от 1 млн руб., отмечают собеседники “Ъ FM”. Хотя, по их словам, обычно порог даже выше, от 5 до 15 млн руб. Но и этого недостаточно, чтобы кредитная организация задавала вопросы, ее внимание привлекают лишь действия, лишенные экономической логики. Допустим, когда клиент не отличался импульсивностью и вдруг решил вывести все деньги с депозита за один день. Или в том случае, если он часто переводит средства за рубеж, к примеру, в течение десяти дней после снятия или внесения наличных. Это может указывать и на участие в «серых» схемах, и на влияние мошенников.
Именно на борьбе со злоумышленниками рынок сконцентрирован сильнее всего, говорит зампред правления Фора-банка Дмитрий Орлов. При этом он утверждает, что в политике кредитных организаций ничего не поменялось, добавил он “Ъ FM”:
«Что-то мне не попадалось в последнее время клиентских обращений относительно того, что мы как-то начали жестить в плане подтверждения источников. То есть да, понятно, есть определенный перечень операций, есть определенные клиенты, по которым мы в обязательном порядке запрашиваем необходимые документы. Здесь скорее мы больше со стороны фрод-мониторинга смотрим, и здесь правила у нас ужесточаются. То есть снятие наличных, перевод, зачисление на сторонние какие-то токенизированные карты, но опять-таки, это уже не тенденция последней недели, условно говоря, это тенденция последнего полугодия, последнего года».
Регулятор в действия банков тоже не вмешивался. Последний раз он обновлял рекомендации по комплаенсу весной, однако в сентябре предупреждал, что потребуются очередные изменения. В ЦБ заявили, что они коснутся всех операций с наличными и будут нацелены на содержательный, а не формальный контроль происхождения средств. Правда, по заверениям собеседников “Ъ FM”, никакие методички Центробанк пока не рассылал.
Тем более что уже сейчас кредитные организации подходят к проверкам серьезно: запрашивают налоговые выписки, справки о доходах, договоры купли-продажи, чтобы убедиться в законности снятий, пополнений и переводов.
Иногда под подозрения попадают даже добросовестные клиенты, отмечает “Ъ FM” независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев:
«Это может быть чек, по которому есть другие триггеры, которые сработали. Что-то нетипичное в плане расчетов с нерезидентами, странные поступления на его текущие счета, странные, наоборот, затраты по его карточкам, нахождение где-то в цепочках, в которых дропперы есть те же самые. У меня, например, у знакомого в их жилом комплексе стоял банкомат, через который снимали много денег по определенным схемам. В основном их и снимали. Он воспользовался этим банкоматом — ему тут же заблокировали все карты».
При этом с нового года работы у банков может прибавиться. Правительство и фискальные органы хотят сделать их налоговыми агентами. Если реформу утвердят, кредитные организации начнут сами высчитывать, взимать и перечислять государству НДФЛ на доходы по вкладам. Учитывая этот факт, интерес к сведениям одновременно и о доходах, и об уплаченных налогах клиентов может быть не случайным, предполагает “Ъ FM” частный инвестор и аналитик Даниил Болотских:
«Скорее всего, это сделано для того, чтобы лучше контролировать, кто должен заплатить по следующей ставке налога по прогрессивной шкале, а кто не должен. То есть ужесточается надзор, и вот для такого ужесточения надзора нужна инфраструктура. И вот просто сейчас идет выстраивание инфраструктуры».
Как бы там ни было, собеседники “Ъ FM” сами с усиленным комплаенсом не сталкивались, хотя некоторые из них снимали крупные суммы в последние несколько недель. По мнению экспертов, перегибы пока носят единичный характер.