Объем выданных ипотечных кредитов в Удмуртии упал вдвое в октябре
Всего жители оформили 1 тысячу жилищных займов
1 тыс. ипотечных кредитов выдали жителям Удмуртии в октябре, что на треть меньше, чем годом ранее. Объем выданных жилищных займов сократился на 48%, до 3,2 млрд руб. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Средний чек уменьшился на 18,9%, до 3,1 млн руб., срок — на 10 месяцев, до 18,5 года. Аналогичная ситуация наблюдается в целом по стране.
«Такая динамика обусловлена ужесточением условий ипотеки с господдержкой, объем выдач по которой сократился почти в пять раз. В выдаче кредитов на жилье начали превалировать кредиты, предоставляемые на рыночных условиях»,— сказал гендиректор ОКБ Михаил Алексин.
По словам эксперта, период, когда льготные программы формировали тренды на рынке недвижимости, завершен, и в дальнейшем ситуация в отрасли будет определяться рыночными механизмами.
«Предпосылок для роста в ближайшей перспективе нет: высокий уровень ставок и жесткая макропруденциальная политика регулятора будут сдерживать рынок»,— добавил он.
Напомним, выдача льготной ипотеки в Удмуртии снизилась более чем на 80%, а объем не превысил 1 млрд руб.
С 1 октября в Удмуртии и по всей стране изменились условия по льготной ипотечной программе «Семейная ипотека». Срок кредитования сократился с 30 до 15 лет, а ставка теперь зависит от количества детей в семье. В частности, семьям с одним ребенком предлагается брать ипотеку под 10% годовых. С каждым последующим ребенком ставка снижается на 2 п. п. — максимум до 2% годовых.
Застройщики ожидают сокращения выдачи льготной ипотеки на 30—40% в течение года и снижения активности в части запуска новых проектов, что отразится на объемах ввода в эксплуатацию нового жилья. Но, отмечают девелоперы, рынок адаптируется, наращивая долю малогабаритных квартир.