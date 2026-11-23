Выдача льготной ипотеки в Удмуртии снизилась в октябре более чем на 80%
Средний размер составил 5,3 млн рублей
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Число выданных льготных ипотечных кредитов в Удмуртии за год снизилось на 81,3%, до 178 единиц в октябре. Объем уменьшился на 79,7%, до 0,9 млрд руб. Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
В среднем жители республики в октябре брали жилищный заем размером 5,3 млн руб. Доля льготных ипотек от общего числа кредитов на приобретение квартиры или частного дома составила 18%.
«Новые ограничения по условиям льготной ипотеки закономерно сделали жилищное кредитование с господдержкой значительно менее доступным. Ожидая этих изменений, заемщики, желающие получить субсидированную государством ставку, приложили все усилия, чтобы успеть оформить льготную ипотеку до нововведений, что искусственно сдвинуло фокус спроса на сентябрь и привело к еще большему спаду выдач в октябре»,— прокомментировал директор по риск-менеджменту, методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов.
По его словам, в сентябре завершилась эпоха льготной ипотеки в ее привычном виде. Ожидается, что льготные программы перестанут быть драйвером рынка и ключевые тренды будет определять рыночное кредитование.
В среднем по стране банки выдали россиянам «минимальное за последние полтора года количество льготных ипотечных кредитов» — 15,85 тыс., что на 79% меньше, чем в сентябре, и на 75% меньше, чем в октябре прошлого года. Общий объем кредитов на покупку жилья с господдержкой за месяц сократился на 79%, до 95,9 млрд руб. За год показатель упал на 74%. Доля таких займов снизилась до 20% от общего числа выданных ипотек в октябре.
Напомним, с 1 октября в Удмуртии и по всей стране изменились условия по льготной ипотечной программе «Семейная ипотека». Срок кредитования сократился с 30 до 15 лет, а ставка теперь зависит от количества детей в семье. В частности, семьям с одним ребенком предлагается брать ипотеку под 10% годовых. С каждым последующим ребенком ставка снижается на 2 п. п. — максимум до 2% годовых.
Застройщики ожидают сокращения выдачи льготной ипотеки на 30—40% в течение года и снижения активности в части запуска новых проектов, что отразится на объемах ввода в эксплуатацию нового жилья. Но, отмечают девелоперы, рынок адаптируется, наращивая долю малогабаритных квартир.