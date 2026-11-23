В среднем по стране банки выдали россиянам «минимальное за последние полтора года количество льготных ипотечных кредитов» — 15,85 тыс., что на 79% меньше, чем в сентябре, и на 75% меньше, чем в октябре прошлого года. Общий объем кредитов на покупку жилья с господдержкой за месяц сократился на 79%, до 95,9 млрд руб. За год показатель упал на 74%. Доля таких займов снизилась до 20% от общего числа выданных ипотек в октябре.