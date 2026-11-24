«Астраханьавтодор» заказал капитальный ремонт и содержание 25,4 км региональной дороги «Бирюковка—Тишково» у ООО «Рус-Строй» в декабре 2021 года. С компанией заключили контракт как с единственным поставщиком — других заявок на конкурс не поступило. Первоначально заказчик оценил работы в 1,57 млрд руб. Согласно дополнительному соглашению от октября 2023 года цена выросла до 1,95 млрд руб. Подрядчик должен был закончить ремонт до конца 2023 года.