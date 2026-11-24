Не заасфальтировав и полпути
Фазыл Утебалиев руководил «Астраханьавтодором» с июня 2024 года по август 2025-го. С июня 2023 года по конец мая 2024-го он занимал пост заместителя министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии. До этого господин Утебалиев был директором филиала ФКУ «Упрдор „Каспий“» в Элисте.
ООО «Рус-Строй» зарегистрировано в Москве в декабре 2011 года (Rusprofile). Владельцем и гендиректором компании является Левон Абьян. Организация занимается строительством дорог и автомагистралей. Среди государственных заказчиков «Рус-Строя» — ГБУ «Автомобильные дороги», ГБУ МО «Мосавтодор», ФКУ Упрдор Москва—Харьков. 2025 год общество закончило с выручкой 3,25 млрд руб. (-46% год к год) и убытком 67,5 млн руб. (-644%). На момент публикации судьи арбитражных судов рассматривают 42 иска к «Рус-Строю».