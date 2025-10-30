Астраханские власти обещают достроить трассу Бирюковка-Тишково к концу 2027 года

Ремонт дороги Бирюковка — Тишково, из-за которой жители вынуждены ночевать в автомобилях, обещают завершить к концу 2027 года. Для обеспечения проезда жителям Тишково и Грушево временно стабилизируют дорожное полотно щебнем, сообщили представителям ОНФ в минтрансе Астраханской области.

Заместитель министра транспорта Алексей Лукьяница заверил, что уже определен подрядчик для работ по отсыпке и стабилизации дороги. Использование щебня и фрезерованного асфальтогранулята поможет восстановить транспортное сообщение.

Работы по ремонту дороги в декабре 2021 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начало ООО «РУС-СТРОЙ». Согласно порталу ЕИС «Закупки», московская компания и «Астраханьавтодор» заключили контракт на 1,57 млрд руб. Подрядчик должен был сдать дорогу к декабрю 2026 года. В ноябре 2023 года стоимость контракта выросла до 1,95 млрд руб., однако исполнитель отставал от графика.

ООО «РУС-СТРОЙ» зарегистрировано в декабре 2011 года в Москве. Компания занимается строительством дорог и автомагистралей. С декабря 2014 года общество возглавляет Левон Абьян, ему же принадлежит 100% уставного капитала (15,77 млн руб.). Средняя численность сотрудников в компании в 2024 году составила 66 человек, а средняя зарплата 96,3 тыс. руб. По итогам прошлого года фирма заработала 12 млн руб. при обороте 6 млрд руб., стоимость активов — 319 млн руб. Дебиторская задолженность юрлица составила 4 млрд руб., кредиторская — 6,5 млрд руб. В арбитражной картотеке имеются 381 дело с участием «РУС-СТРОЙ» на сумму 3,1 млрд руб. В отношении компании открыто 25 исполнительных производств на 5,3 млн руб. За третий квартал 2025 года организации начислено 31,6 тыс. руб. пени за задолженность по налоговым штрафам.

В начале 2025 года работы были полностью остановлены, несмотря на освоение 930 млн руб. (фактически оплачено 1,16 млрд руб.) и ремонт менее десяти километров участка. В июне «Астраханьавтодор» отказался от контракта, потребовав возврата средств.

23 октября «Астраханьавтодор» объявил тендер стоимостью 7 млн руб. на корректировку проектной документации по строительству трассы Бирюковка — Тишково (завершающий этап). Откорректировать проектную документацию требуется в течение шести месяцев с даты заключения контракта. 31 октября комиссия рассмотрит заявки, а 1 ноября будет определен победитель аукциона.

Нина Шевченко