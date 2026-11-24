Фазыл Утебалиев занимал пост руководителя «Астраханьавтодора» с июня 2024-го по август 2026 года. С июня 2023-го по конец мая 2024 года господин Утебалиев работал заместителем министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии. До этого он был директором филиала ФКУ «Упрдор „Каспий“» в Элисте.