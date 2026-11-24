Суд приступил к рассмотрению дела экс-руководителя «Астраханьавтодора»
Фазылу Утебалиеву вменяют злоупотребление полномочиями
Кировский районный суд Астрахани приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего руководителя ГКУ «Астраханьавтодор» Фазыла Утебалиева. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), следует из карточки дела на сайте суда.
Первое заседание, назначенное на 23 ноября этого года, было отложено из-за неявки в суд свидетелей. Судья Ольга Иванова назначила дату следующего на 2 декабря.
Фазыл Утебалиев занимал пост руководителя «Астраханьавтодора» с июня 2024-го по август 2026 года. С июня 2023-го по конец мая 2024 года господин Утебалиев работал заместителем министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии. До этого он был директором филиала ФКУ «Упрдор „Каспий“» в Элисте.
Подробности уголовного дела на момент публикации «Ъ» выяснить не удалось.