Тамбовскому экс-губернатору запросили 14 лет колонии
В Сосновском райсуде Тамбовской области прошли прения по делу экс-губернатора Максима Егорова. Сторона обвинения запросила для него наказание в виде 14 лет колонии со штрафом в 400 млн руб. Об этом «Ъ» рассказала его адвокат Лариса Гусева.
По версии Следственного комитета РФ, в 2022–2024 годах он получал от бывшего гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова взятки в виде денег и оплаты отдыха на общую сумму свыше 80 млн руб. Вознаграждения предоставлялись за покровительство.
Вину Максим Егоров не признает. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся Сергей Аганов и Александр Соломатин. Обвинение запросило для них сроки в 7,5 и 8,5 года за посредничество при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Сам господин Стефанов попал под арест год назад по делу о хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).