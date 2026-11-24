Вину Максим Егоров не признает. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся Сергей Аганов и Александр Соломатин. Обвинение запросило для них сроки в 7,5 и 8,5 года за посредничество при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).