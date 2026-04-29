Дело бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова дошло до суда

В Ленинский райсуд Тамбова поступило дело бывшего губернатора региона Максима Егорова. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Максим Егоров оставил руководство Тамбовской областью примерно за восемь месяцев до задержания

Уточняется, что «лица, участвующие в посредничестве в передаче взяток», обвиняются по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (до 12 лет лишения свободы).

Максим Егоров был задержан в июле 2025 года. По версии следствия, в 2022–2024 годах он получал от топ-менеджера «крупной тамбовской организации» взятки в виде денег и оплаты отдыха на общую сумму свыше 80 млн руб. Вознаграждения предоставлялись за покровительство. Ранее сообщалось, что взятки губернатору передавал бывший гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роман Стефанов, по показаниям которого господина Егорова и задержали. Вместе с бывшим губернатором по делу в качестве соучастников проходят Александр Соломатин и Сергей Аганов.

Противоправную деятельность выявили сотрудники тамбовского УФСБ. Все фигуранты находятся под стражей. По ходатайству следствия в ходе предварительного следствия у Максима Егорова и его родственников было арестовано имущество более чем на 130 млн руб. в целях дальнейшего обеспечения исполнения приговора.

Максим Егоров возглавлял Тамбовскую область в 2021–2024 годах. Свою отставку он объяснил переходом «на новую работу на федеральный уровень», однако о его назначении на какой-либо федеральный пост не сообщалось.

